Verso Milan-Bologna: la squadra di Mihajlovic non va sottovalutata

Il Bologna è una squadra in salute che ha fermato il Napoli nell’ultimo turno ed ha violato San Siro due domeniche fa battendo 2-1 l’Inter

Una sola stagione (peraltro con esonero in primavera) per Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Milan: correva l’anno 2015/16 quando il serbo approdò in rossonero.

Da allora la sua carriera è passata da Torino sponda granata per poi giungere a Bologna dove, mentre combatteva contro la leucemia, ha messo su una squadra che esprime un calcio frizzante capace di dar fastidio anche alle grandi: è di ieri il pareggio strappato al Napoli (con tanto di recriminazioni per le tante occasioni fallite, ndr) e il successo ottenuto due settimane fa a San Siro in rimonta contro l’Inter. Nel post-Covid, il Bologna ha raccolto 9 punti di cui 7 in trasferta (e sarebbero potuti essere 9 su 9 se non ci fosse stata l’incredibile rimonta in pieno recupero del Parma domenica scorsa, ndr), motivo in più per il Milan di non abbassare assolutamente la guardia.