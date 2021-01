Verso Milan-Atalanta: i precedenti tra le due squadre

Verso Milan-Atalanta: ecco i precedenti in campionato tra i rossoneri di Pioli e i bergamaschi allenati da Gasperini

Sabato 23 gennaio, alle ore 18:00, andrà in scena Milan-Atalanta, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Come riportato dai dati Opta, si tratta del 119º confronto in campionato tra rossoneri e bergamaschi: avanti il Diavolo nel bilancio con 51 successi a 24 – 43 pareggi completano il quadro.

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 10 confronti di Serie A con l’Atalanta (6N, 3P): tra le squadre affrontate più di tre volte

nel massimo campionato dal 2015/16 ad oggi, contro nessuna formazione i rossoneri hanno vinto meno partite (una anche contro il Napoli). Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta Milan e Atalanta si sono affrontate nel corso della 19ª giornata di Serie A: vittoria 1-0 dell’Atalanta a Milano nel gennaio 2015. L’Atalanta ha segnato nelle ultime sette gare di Serie A contro il Milan, la sua serie più lunga di partita in gol contro i rossoneri nella competizione dal 1989 (14).