Verso Lecce-Milan, tornano a disposizione Castillejo e Theo Hernandez

In vista del prossimo match di campionato Lecce-Milan, mister Pioli potrà contare nuovamente su Castillejo e Theo Hernandez

Manca ormai pochissimo alla ripartenza della stagione di Serie A. Lunedì il Milan scenderà in campo in trasferta contro il Lecce. Le chiacchiere di mercato sono quasi assordanti, ma mister Pioli dovrà fare il possibile per tutelare il proprio lavoro e condurre un finale di stagione comunque dignitoso.

Intanto il tecnico rossonero in vista del prossimo match contro i pugliesi recupererà due pedine importanti: Castillejo e Theo Hernandez. I due giocatori erano entrambi out per il match di Coppa Italia contro la Juventus a causa squalifica, ma lunedì saranno regolarmente a disposizione.