Verso Lecce-Milan: Liverani orientato a schierare il 4-3-1-2

Il tecnico dei salentini dovrebbe ricominciare con lo stesso modulo con cui aveva interrotto la stagione causa pandemia; Lapadula e Saponara le punte

Non dovrebbero esserci grosse sorprese di formazione nel Lecce di Fabio Liverani; il tecnico dei salentini, stando a quanto riportato da leccenews24.it dovrebbe schierare i suoi con il modulo 4-3-1-2.

Il reparto offensivo sarà formato da due ex Milan come Riccardo Saponara ma soprattutto Gianluca Lapadula che punta ad eguagliare il suo record di gol in Serie A, attualmente fermo a quota 8 quando vestiva la maglia rossonera. Al momento l’attaccante nato a Torino è fermo a quota sette e si spera che non scelga giusto questa sera per salire a quota 8. Per il resto, questo il probabile undici che manderà in campo Liverani: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccioni, Mancosu; Falco; Saponara, Lapadula.