Verso la Coppa Italia, Juve: bianconeri al lavoro, assente Douglas Costa

La Juventus è tornata in campo stamattina al JTC la Continassa: le ultime, tra le condizioni di Douglas Costa e Danilo

(da Alessandro Villano, inviato a Torino) – Cresce l’attesa in casa Juventus per la semifinale d’andata di Coppa Italia: i bianconeri saranno ospiti del Milan a San Siro. La squadra di Pioli ha fatto una grande impressione nel derby, dominando l’Inter per circa 50′ guidata da Zlatan Ibrahimovic.

Gli uomini di Maurizio Sarri sono tornati ad allenarsi stamattina alla Continassa. Douglas Costa è stato sottoposto a degli esami al J Medical: lesione di I grado al bicipite femorale per il brasiliano. Starà fuori per 15/20 giorni e salterà la sfida di San Siro. Danilo, invece, si è allenato parzialmente in gruppo.