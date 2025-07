MN24 – Estupinan Milan, il calciatore è arrivato a Linate: adesso è pronto a sostenere le visite mediche. Le ultimissime

L’aeroporto di Milano Linate è stato il teatro dell’ultimo arrivo in casa rossonera: Pervis Estupiñán è appena atterrato, pronto a iniziare la sua avventura con il Milan. Il terzino ecuadoriano, la cui acquisizione è ancora in attesa dell’ufficialità, si dirigerà a breve per sostenere le visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi.

L’arrivo di Estupiñán rappresenta un colpo importante per il Milan, che si assicura un giocatore di grande dinamismo e affidabilità sulla fascia sinistra. Proveniente da una stagione di alto livello, il difensore è noto per la sua spinta offensiva, la capacità di cross e la solidità difensiva. La sua presenza aggiungerà profondità e qualità a un reparto che, nella passata stagione, ha mostrato a tratti la necessità di ulteriori alternative.

I tifosi milanisti attendono con ansia l’ufficializzazione, ma l’atterraggio a Linate è già un segnale chiaro: la trattativa è ai dettagli e la dirigenza rossonera ha lavorato sodo per portare a Milano un profilo di calibro internazionale. L’esperienza di Estupiñán in campionati europei di alto livello, unita alla sua giovane età, lo rende un investimento strategico per il presente e per il futuro del club.

Le prossime ore saranno decisive per completare l’iter burocratico e medico. Se tutto procederà come previsto, il Milan potrà presto annunciare ufficialmente il suo nuovo acquisto, un rinforzo che promette di entusiasmare i tifosi e di elevare il livello competitivo della squadra in vista della prossima stagione. La fascia sinistra rossonera è pronta ad accogliere la sua energia e la sua corsa.