Verso Inter-Milan, oggi allenamento mattutino a Milanello: l’obiettivo è farsi trovare pronti per il derby di domenica

Allenamento al mattino per i rossoneri, impegnati a preparare il prossimo impegno di campionato, il Derby di domenica 5 febbraio alle ore 20.45.

A due giorni dal derby, Stefano Pioli continuerà il suo lavoro per trovare un maggiore equilibrio in questo Milan in crisi.