Verso Genoa-Milan: 10 curiosità sul match di questa sera

Verso Genoa-Milan: le principali statistiche verso la dodicesima giornata di Serie A tra rossoneri e rossoblù

Non c’è l’Europa League, ma il Milan torna in campo per l’infrasettimanale di Serie A. Sul campo di Marassi i rossoneri affronteranno il Genoa di Rolando Maran, gara valevole per la 12a giornata di campionato. Per la formazione di Mister Pioli è l’ennesimo match di un mese di dicembre molto fitto di impegni: in attesa del fischio d’inizio, in programma alle 20.45, scopriamo alcune curiosità e statistiche sulla sfida tra Diavolo e Grifone.

SCONTRI DIRETTI

1- Dalla stagione 2016/17 in avanti il Milan ha mantenuto quattro volte la porta inviolata contro il Genoa in Serie A: nel periodo i rossoneri hanno ottenuto altrettanti clean sheet solamente contro il Sassuolo, Bologna e Cagliari.

STATO DI FORMA

2- Il Milan è l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinque campionati europei dalla ripresa dei campionato lo scorso maggio (23 partite: 17 vittorie e sei pareggi).

3- Era dalla stagione 2005/06 che il Milan non collezionava almeno 27 punti nelle prime 11 partite di Serie A (in quel caso 28 punti e arrivò secondo): più in generale questa è la terza volta, nell’era dei tre punti a vittoria, che ottiene così tanti punti nel torneo dopo appunto l’annata 2005/06 e quella 2003/04.

4- Il Milan arriva da sette successi consecutivi in trasferta in Serie A: solo una volta i rossoneri hanno vinto più gare fuori casa di fila nella competizione (nove tra il 1992 e il 1993).

5- Più in generale, era da marzo 1993 che il Milan non rimaneva imbattuto in almeno 18 trasferte consecutive in tutte le competizioni (20 gare esterne in quel caso).

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan è l’unica squadra nella storia della Serie A a girone unico ad aver segnato almeno due reti in ciascuna delle prime 11 partite stagionali.

7- Il Milan è, alla pari del Verona, una delle due squadre con più legni colpiti in questo campionato (11), grazie anche ai quattro centrati nell’ultimo match contro il Parma.

FOCUS GIOCATORI

8- Franck Kessie ha già eguagliato in questo campionato il numero di reti messe a segno nello scorso torneo (quattro in 35 presenze): in Serie A contro il Genoa ha segnato un gol (ottobre 2019) e fornito un assist (aprile 2017), sempre allo stadio Ferraris.

9- Tre gol e due assist in questo campionato per Theo Hernández: nessun difensore ha partecipato a piú gol del rossonero nella Serie A in corso (5, esattamente come Hakimi).

FOCUS ALLENATORI

10- Equilibrio totale: sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte per Stefano Pioli da allenatore in 17 precedenti contro il Genoa in Serie A.

Fonte: acmilan.com