Verona Milan: con una vittoria Pioli può scrivere un record senza precedenti. Non è mai successo nella storia del club

In caso di vittoria a Verona, il Milan per la prima volta nella sua storia collezionerebbe almeno sette successi nelle prime 10 partite di un campionato di Serie A TIM per tre stagioni consecutive (nel 2020/21 otto vittorie nelle prime 10, nel 2021/22 nove vittorie nelle prime 10).