Verona, Ceccherini: «Ibrahimovic da solo ci ha messo tutti in difficoltà»

Intervistato dall’Arena, il difensore dell’Hellas Verona Federico Ceccherini ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic

Intervistato dall’Arena, il difensore dell’Hellas Verona Federico Ceccherini ha parlato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic:

«Col Milan abbiamo fatto quasi 65’ la gara, poi purtroppo ci siamo abbassati troppo e loro, diciamo, cercavano i lanci lunghi su Ibrahimovic. Immarcabile. Lui da solo ci metteva in difficoltà negli ultimi minuti.

A quell’età non credevo riuscisse a fare certe cose. Non siamo riusciti a contenerlo come prima. Il goal annullato? Non mi aveva fatto saltare e poi i miei compagni urlavano anche mano. Era giusto annullarlo».