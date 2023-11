Vernazza commenta il mercato del Milan: «Non è possibile che siano state illusioni di fine estate». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Vernazza ha commentato il mercato Milan di quest’estate. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Ciò che è stato fatto in estate prometteva bene: la squadra è stata rinforzata con almeno 3 acquisti di rilievo come Loftus, Reijnders e Pulisic. I primi due sembravano aver elevato il livello del centrocampo, nonostante la cessione di Tonali e la lunga convalescenza di Bennacer. Più quantità e più tecnica. Non è possibile che siano state illusioni di fine estate. Quel che ci è parso di cogliere non può essere evaporato: è nascosto in qualche anfratto, va ritrovato e riattivato».