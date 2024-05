Cardinale, il proprietario del Milan ospite al Qatar Economic Forum: tutti i DETTAGLI

In questi giorni in Qatar è in corso il Qatar Economic Forum. Domani sarà presente anche Cardinale, proprietario del Milan

In questi giorni in Qatar, da oggi fino al 16 maggio,è previsto l’evento annuale del Qatar Economic Forum, organizzato in compartecipazione con la nota rivista finanziaria Bloomberg e a cui partecipano diversi personaggi legati al mondo dell’economia e della finanza.

Tra questi, come riportato da David Hellier domani, ci sarà anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird.