Venezia Milan: Tonali, ammonizione strategica per esserci con la Juve?

Il centrocampista, diffidato, ha rimediato un’ammonizione che lo obbligherà a saltare lo Spezia; l’anno scorso Calabria fece lo stesso

Con il risultato ormai acquisito, l’ammonizione di Sandro Tonali ha lasciato perplessi di primo acchito i tifosi rossoneri, salvo poi sollevare un dubbio; il centrocampista bresciano, infatti, era in diffida e questo significa che salterà la prossima sfida con lo Spezia, rientrando però il 23 contro la Juventus a San Siro.

Che l’ammonizione possa essere stata intenzionale, lo si intuisce anche dalle dichiarazioni di Stefano Pioli a Sky Sport nell’immediato dopo partita: “Quando un giocatore è in diffida, prima o poi l’ammonizione la prende”. Una scelta, quella di Tonali, che ricorda molto quanto fatto l’anno scorso da Calabria che, anche lui in diffida, prese intenzionalmente il cartellino giallo nel 4-0 contro il Crotone per poi saltare la partita prima del derby (casualmente anche in quel caso c’era lo Spezia di fronte, ndr). Una scelta che però si rivelò nefasta con il clamoroso tonfo dei rossoneri al Picco. A Milanello ci si augura che la scena non si ripeta.