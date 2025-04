Condividi via email

Venezia Milan, partita difficile per Pavlovic: rischia grosso! La pagella. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo del Milan nella sfida vinta ieri per 0-2 sul campo del Venezia è stato sicuramente Pavlovic, difensore rossonero autore di un intervento su Yeboah che poteva essere punito con un calcio di rigore. Questo il giudizio de La Rosea:

PAGELLA – “Non prende mai le misure a Yeboah che lo supera in dribbling e in velocità. Esitazioni e quel contatto pericoloso con il ghanese“.