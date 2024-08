Vasquez Empoli, l’ex Milan si PRESENTA: «Una bella opportunità, vi spiego da dove nasce la mia scelta»

Il nuovo portiere dell’Empoli, Devis Vasquez, arrivato in questa sessione di mercato dal Milan, si è presentato così in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Empoli, Devis Vasquez, arrivato in questa finestra dal mercato Milan, si è presentato ai suoi nuovi tifosi e alla sua nuova squadra.

IL GRUPPO CHE HA TROVATO – «I compagni sono bravissimi ragazzi, lo staff anche, sono felicissimo di essere qui. Per me è una bella opportunità».

SCELTA EMPOLI – «Ho scelto Empoli perché è una bella piazza in cui posso farmi vedere, c’erano tante squadre che mi volevano ma non ho avuto dubbi nello scegliere Empoli».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI VASQUEZ.