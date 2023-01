Oggi è il giorno di Vasquez al Milan. Il presidente del Guaranì ha svelato un retroscena sulla trattativa per il portiere

Oggi è il giorno di Vasquez al Milan. Il presidente del Guaranì, Emilio Daher, intervenuto alla radio ABC Cardinal ha svelato un retroscena sulla trattativa per il portiere:

«Il Milan ha pagato 500mila dollari per Devis Vázquez. Sarebbero 250mila dollari per noi e il resto per il giocatore»