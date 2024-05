Rinnovo Maignan Milan, RIVELAZIONE shock: «Vuole andarsene via». Cosa succede: le ultime sul portiere francese

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2026 e per il quale non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’intenzione del portiere è quella di andare via in estate. Il francese ha tante possibilità da grandi squadre, guadagna 2,8 milioni di euro a stagione e ne vorrebbe 8.