Varriale PUNGE Fonseca: «DOMINATO tatticamente da Vanoli». L’analisi dopo Milan Torino

Varriale punge così Fonseca: «DOMINATO tatticamente da Vanoli». L’analisi dopo Milan Torino sul suo profilo X

Intervenuto sul proprio profilo X, Varriale ha commentato così il 2-2 maturato a San Siro tra Milan e Torino.

VARRIALE – «Falsa partenza pure per il Milan dominato tatticamente dall’ottimo Torino di Vanoli cui vanno i complimenti per la grande organizzazione di gioco. Molto male invece la squadra di Fonseca che sbaglia la formazione e si salva nel recupero. 4 pari nelle prime 4 partite in A»