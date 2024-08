Vanoli a DAZN: «Sono rammaricato per i ragazzi perché hanno fatto una partita STREPITOSA. Ecco cosa ha fatto la differenza»

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato a DAZN dopo la partita contro il Milan di Serie A 2024/25. Le dichiarazioni

Paolo Vanoli a DAZN dopo Milan Torino.

SUL MATCH – «Sono un po’ rammaricato per i ragazzi, quando sei in vantaggio 2-0 fino all’85′ pensi di fare un grande risultato. La differenza l’hanno fatta i cambi. Nel calcio di agosto non puoi avere i 90 minuti e noi siamo partiti un po’ contratti. Dobbiamo essere più continui e veloci, dobbiamo essere più frequenti sulla giocata sulle punte e dobbiamo fare più cambi di gioco sui quinti. I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa e deve essere il nostro punto di inizio».

SUI DIFENSORI – «Adams e Coco si sono integrati davvero bene. Saul si è dimostrato un grandissimo giocatore e sono molto contento di averlo. Questa rosa come ha detto il presidente va completata, Borna Sosa ci può dare qualità e un cambio sugli esterni, ma ci manca qualcosa. Preferisco aspettare un giocatore forte e funzionale».