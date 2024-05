Van Bommel Milan, non tramonta questa idea per la panchina! E Ibrahimovic ha lanciato un indizio: gli aggiornamenti

Non è ancora del tutto tramontata l’idea che porta a Mark Van Bommel, allenatore in uscita dall’Anversa (sebbene, occorre ricordarlo, per Fonseca sia già pronto un triennale da circa 3 milioni più bonus a stagione).

A riportarlo è Tuttosport che spiega come i rossoneri continuino a pensare anche all’olandese in alternativa all’ex Lille. Ieri Ibra ha twittato scrivendo “4-3-3“, modulo adottato sia da Fonseca che dallo stesso Van Bommel.