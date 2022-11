Van Basten sui quattro gol al Goteborg: «E’ stata una serata particolare…». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Marco Van Basten ha parlato ai microfoni del canale Youtube di Carlo Pellegatti della magnifica serata e dei 4 goal al Goteborg. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«È stata una serata particolare, di grande gioia e orgoglio. In quel periodo avevamo una grande squadra. In quella partita Massaro giocò terzino perchè non c’era Maldini, vuol dire che tutti i giocatori sapevano cosa fare indipendentemente dal ruolo. Giocavo in coppia con Papin quella sera, lui non ha segnato, io ne ho fatti 4. La cosa più importante era la vittoria del Milan. Quella sera mi avevano anche annullato un gol».