Van Basten tre volte pallone d’oro: il Milan ricorda il successo di 33 anni fa – VIDEO

Van Basten 33 anni fa vinse il suo terzo pallone d’oro, il Milan su X festeggia questo traguardo storico

Esattamente 33 anni fa, il 13 dicembre del 1992, Marco van Basten vinse il terzo pallone d’oro. Il campione olandese del Milan si è ripetuto dopo i successi arrivati nel 1988 e nel 1989.

Il club rossonero, sul proprio profilo X, ha pubblicato un video celebrativo per il ‘Cigno di Utrecht’. Esclusi Leo Messi e Cristiano Ronaldo che hanno vinto rispettivamente 8 e 5 palloni d’oro, van Basten è nella ristretta cerchia di quelli che ne hanno vinti 3. Con lui anche Cruyff e Platini.

On this day, the Swan of Utrecht won his third Ballon d’Or in Rossonero 🦢

Once, twice, thrice Marco van Basten 🇳🇱 pic.twitter.com/19EWYNh6MS — AC Milan (@acmilan) December 13, 2025

