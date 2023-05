In vista della prossima sessione di calciomercato in Serie A si potrebbe assistere al valzer dei DS. La decisone del Milan su Massara e Maldini

In vista della prossima sessione di calciomercato in Serie A si potrebbe assistere al valzer dei DS. Tra tutti un possibile passaggio di Giuntoli dal Napoli alla Juventus. La decisone del Milan su Massara e Maldini

secondo TMW in casa rossonera sta prendendo sempre più forza il ruolo del CEO, Giorgio Furlani. Resterà Ricky Massara, Paolo Maldini viaggia verso un’altra stagione in rossonero ma servirà il confronto con l’ad per piani e strategie future prima di arrivare a certe fumate bianche.