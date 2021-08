Valencia-Milan: il programma dei rossoneri e copertura televisiva

Valencia-Milan, quarto impegno estivo dei rossoneri: ecco il programma della squadra rossonera in vista dell’amichevole di domani

Come si apprende dalla piattaforma ufficiale del club rossonero per ciò che concerne l’impegno di domani sera al Mestalla di Valencia, match amichevole valido per la preparazione delle due squadre in vista del gong che darà il via ufficiale alla stagione, i rossoneri partiranno domattina alla volta della città spagnola.

La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport a partire dalle 20:30, esattamente come avvenuto nella serata di sabato, nel match che ha contrapposto l’undici di Pioli al Nizza .