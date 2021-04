«Gomez e Caldara, vi svelo il loro futuro»: la rivelazione dell’agente

L’agente Giuseppe Riso fa il punto sui suoi assistiti e sul loro futuro: ecco le parole sul futuro del Papu Gomez e di Caldara

Intervistato da Tuttosport, il procuratore Giuseppe Riso, agenti tra gli altri del Papu Gomez e di Caldara, ha svelato il loro futuro in vista del prossimo mercato estivo:

SUL PAPU GOMEZ: «A Siviglia sta molto bene, è in un club importante per cui tra l’altro tifava da bambino. Quindi ha esaudito un suo sogno. Ma nel calcio non c’è nulla di scontato, mai dire mai ad un ritorno in Serie A. Di certo a fine carriera tornerà a vivere a Bergamo».

SU CALDARA: «Torna al Milan».