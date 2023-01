Ursino (ex d.s. Crotone): «Messias può migliorare ancora»

Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato qualche dichiarazione su Junior Messias. Le sue parole

Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato qualche dichiarazione su Junior Messias. Le sue parole ai microfoni di TuttoB.

«Sono particolarmente felice perché è un ragazzo straordinario. Con i rossoneri milita anche Florenzi, un altro giocatore importante, ex Crotone, a cui sono molto affezionato. Tornando a Junior, ritengo che abbia ulteriori margini di miglioramento. In Supercoppa, ha fatto la sua parte pur nel contesto di una squadra in grande difficoltà. Pioli però sa come centellinarlo…»