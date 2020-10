Under 21, due giocatori positivi: annullato allenamento odierno

Under 21, due giocatori positivi, allenamento odierno annullato, gli azzurrini sono in ritiro in vista del match di venerdì con l’Islanda.

ALLENAMENTO ANNULLATO- Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, due giocatori dell’Italia Under 21 sarebbero risultati positivi al coronavirus. Annullato dunque l’allenamento previsto per oggi a Tirrenia, sede di ritiro in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei previsto venerdì con l’Islanda.

ISOLAMENTO FIDUCIARIO- ASL competente avvertita immediatamente, la squadra si trova invece ora in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni. I due giocatori positivi sono risultati asintomatici.