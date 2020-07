Una nuova pretendente per Bennacer, il Chelsea si fa avanti

Bennacer, il Chelsea si è qualificato per la prossima edizione della Champions League e vorrebbe l’algerino

Il Chelsea si è qualificato per la prossima edizione della Champions League. Roman Abramovich è disposto a rinforzare pesantemente la rosa per competere ad alti livelli dopo anni di alti e bassi. La sfida a Manchester City e Liverpool è appena partita, anche sul mercato. I Blues hanno messo nel mirino Ismael Bennacer, già richiesto da Pep Guardiola. Il Milan al momento non ci sente, ma una potenziale asta tra le due big di Premier potrebbe anche cambiare le carte in tavola.