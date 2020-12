Un viaggio nel mondo delle nuove tecnologie nel calcio

Tutti amano il calcio, almeno in Italia. Proprio il calcio in questi ultimi anni, ha subito dei cambi radicali, divenendo sempre più tecnologico.

In questo articolo parleremo delle tecnologie che, nel mondo del calcio, hanno segnato un passo avanti ed un grandissimo cambio, sia per squadre che per tifosi.

Queste tecnologie – alcune delle quali arrivate solo negli ultimi anni – sono solamente un esempio di quello che, in futuro, potrebbe essere il calcio in Italia.

VAR

Una delle più recenti innovazioni del gioco è arrivata sotto forma di Video Assistant Referee, o VAR.

La tecnologia, che consente agli ufficiali di gara di prendere decisioni in merito a gol, penalità e varie infrazioni, sarà utilizzata in occasione dei Mondiali dei prossimi anni.

Questa tecnologia ha saputo dare un enorme aiuto a questo sport, per troppo tempo ricco di errori dovuti alle limitazioni degli arbitri e dei loro assistenti.

Per fortuna, questa tecnologia per il calcio è arrivata per restare e probabilmente resterà in circolazione per qualche tempo.

Linea di porta

Questa è stata uno delle migliori tecnologie, in quanto, l’errore nel segnalare un gol, può essere un enorme problema.

Il dibattito su interi palloni che attraversano le linee di demarcazione nella loro interezza è diventato un ricordo del passato da quando è stata introdotta la tecnologia delle linee di porta.

L’uso di questa tecnologia è stato votato all’unanimità dall’International Football Association Board (IFAB) nel luglio del 2012 e inserito nelle leggi del gioco, permettendo l’uso, ma non rendendolo un requisito.

Ci sono voluti alcuni anni perché diversi campionati implementassero la tecnologia delle linee di porta, ma ora viene utilizzata in tutto il mondo.

Questa tecnologia aiuta molto anche i siti di statistiche sportive.

Comunicazione wireless

Gli arbitri sono ora in grado di parlare con tutti gli altri arbitri in campo, compresi i due guardalinee, quando i problemi devono essere risolti.

Come? Semplice, tramite un sistema di comunicazione via wireless. Questo lascia al passato cose come le bandierine per comunicare e cenni confusi.

Insomma, un grande aiuto per coloro che svolgono questa professione, a volte molto dura.

Prove video

Le prove video sono diventate uno strumento importante per vari campionati, in quanto permettono agli organi dirigenti di punire retroattivamente i giocatori che rientrano nel campo di applicazione delle regole.

Tuttavia, entra in gioco solo se gli ufficiali di gara nel giorno in questione hanno dei dubbi o incertezze.

Un tempo, questo tipo di tecnologia veniva usata in maniera più acerba e non certo ai livelli odierni. Insomma, un gran bell’aiuto.

Palloni intelligenti

Palloni intelligenti come l’Adidas Telstar 18 sono state usate nel passato. Questi erano però i primi modelli di palloni intelligenti, capaci di dare solo informazione sul prodotto.

Altri palloni intelligenti, come il micoach Adidas, permettono di misurare la potenza del tiro, di registrare le traiettorie di volo e tanto altro.

Fondamentalmente, chi ne ha bisogno può registrare una discreta quantità di dati proprio da come le palle vengono calciate e spostate sul campo durante l’allenamento e le situazioni di gara.

Di certo, a livello statistico, questi palloni possono aiutare.

Tecnologia indossabile

La tecnologia indossabile e il monitoraggio delle prestazioni sono stati votati dall’IFAB già nel 2015.

Il nuovo avvento permette il monitoraggio dei dati specifici dei giocatori, delle informazioni sulla forma fisica e può effettivamente aiutare a prevenire alcuni problemi di salute a cui i giocatori sono suscettibili, come la stanchezza e persino le malattie.

Questa tecnologia è anche una delle più amate fuori dal calcio e negli altri sport, in quanto, piccoli oggetti come per esempio bracciali da polso, possono dare tantissime informazioni al suo indossatore.

Sicuramente, nei prossimi anni, la tecnologia indossabile farà passi da gigante, crescendo in maniera esponenziale e anche in funzioni.