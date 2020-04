Un ex paragona questo Milan alla conferenza di ieri di Conte

Un ex centrocampista del Milan ha voluto paragonare, un po’ In maniera scherzosa, la conferenza di Conte di ieri al Milan attuale

Ecco le parole di Albertini in diretta sul profilo Instagram di Carlo Pellegatti in cui ha voluto paragonare un po’ il Milan di adesso alla conferenza di Conte.

«Facendo una battuta, potrei fare un paragone tra il Milan attuale e la conferenza fatta ieri sera da Conte, in cui non si capisce bene cosa si possa fare. La situazione al Milan mi sembra criptica e confusa. Mi auguro che ne esca presto: c’è un virus anche lì, che forse va combattuto, anche se non so quale e come non essendo dentro la società. A parte le battute, ci vuole un progetto sportivo chiaro, perché ogni anno si riparte da zero e così non riesce a ripartire. Sembra che non ci sia un progetto condiviso all’interno del club. Bisogna intraprendere una strada e crederci fermamente. A livello tecnico, dico che in Italia i giovani devono essere accompagnati da giocatori più esperti. Se fai una squadra di soli giovani, non riesci a ricostruire»