Ultim’ora Milan: ispettori della Procura Federale a Milanello

Gli ispettori della Procura Federale sono stati in visita a Milanello per verificare che le norme anti-covid siano state rispettate

Per verificare che le società seguano scrupolosamente le norme e i protocolli imposti dall’emergenza coronavirus, questo pomeriggio si sono recati a Milanello gli ispettori della Procura Federale.

Come riportato da Sky Sport 24, l’ispezione verteva sulle misure di sicurezza approntate dalla società Milan all’interno del proprio centro sportivo. Non c’erano calciatori presenti (eccezion fatta per Kessié attualmente in quarantena, ndr) pertanto la verifica ha riguardato i locali di Milanello, come la Club House, la zona bar, le aree comuni e gli alloggi dei calciatori. Non è stato riportato se vi siano state riscontrate irregolarità.