Ore 13.30 – Festino a casa McKennie, presenti anche Dybala e Arthur: sanzioni in arrivo – I tre calciatori della Juventus sono stati dai carabinieri, nell’abitazione dell’americano, durante un festino con altre 20 persone. La notizia

Ore 13.00 – Sassuolo, Ayhan positivo al Covid-19: il comunicato – Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 nel corso dei test effettuati con la Turchia. A comunicare la positività del difensore è stato il Sassuolo con una nota ufficiale. Il comunicato

Ore 12.20 – Diritti tv, l’a.d. di Dazn: «Vedere la Serie A costerà meno rispetto ad oggi» – Veronica Diquattro ha parlato dell’offerta di Dazn per la Serie A a partire della prossima stagione. Le parole

Ore 11.15 – Inter, De Vrij guarito dal Covid – Stefan De Vrij torna a disposizione di Antonio Conte. Il difensore olandese, positivo al Covid prima della gara poi rinviata con il Sassuolo, è risultato negativo agli ultimi tamponi.

Ore 11.00 – Juventus, ultimo derby per Chiellini? – Il futuro di Giorgio Chiellini è ancora tutto da scrivere e da decidere. Per il difensore potrebbe essere l’ultimo anno in bianconero e di conseguenza quello di sabato potrebbe essere il derby d’addio, come scrive il Corriere dello Sport

Ore 10.30 – Torino, parla Bremer – Il difensore del Torino, Bremer, ha parlato a La Repubblica in vista del derby della Mole. Le sue parole

Ore 10.00 – Juventus, Arthur a rischio derby: le sue condizioni – Ancora problemi per Arthur. Il centrocampista nei mesi scorsi si è fermato per una calcificazione ed è tornato in campo nelle ultime gare, ma non senza problemi. Come rivela il Corriere dello Sport, il brasiliano non sta ancora bene e a meno di sorpresa non ci sarà nel derby contro il Torino.

Ore 10.00 – Torino, scontro aperto con la Lazio – La Procura Federale ha aperto un fascicolo sul club del presidente Cairo: sulle pagine di Tuttosport arriva la replica del numero 1 granata, che si è detto contento che la Procura abbia aperto un’inchiesta, in modo da dimostrare l’inappuntabilità del club. I DETTAGLI

Ore 09.40 – Napoli, Gattuso addio a fine anno ma con una media punti storica – Rino Gattuso ha tenuto una media punti da applausi nella sua avventura al Napoli: 1,93 in 70 partite, la terza più alta nella storia azzurra dietro ad Ancelotti e Maurizio Sarri, primo a 2 punti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà comunque addio a fine anno:

Ore 09.30 – Inter, lo Scudetto parte dalle medio-piccole – L’Inter di Antonio Conte si rituffa nel campionato: i nerazzurri hanno l’obiettivo Scudetto e come evidenzia il Corriere dello Sport il titolo potrebbe arrivare grazie alle vittorie contro le medie piccole.

Ore 09.20 – Milan, la situazione del rinnovo di Donnarumma – Il Milan ha fretta di trovare un accordo per Gianluigi Donnarumma: il contratto scade tra tre mesi.L’offerta del Diavolo sarebbe 8 milioni di euro netti a stagione, ma Mino Raiola non vorrebbe spostarsi dalla propria posizione. La richiesta sarebbe 11 milioni di euro

Ore 09.00 – Cagliari, parla il ds Capozucca – Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in un’intervista a L’Unione Sarda: queste le sue dichiarazioni

Ore 08.30 – Atalanta, parla Zapata – Duvan Zapata parla della stagione con l’Atalanta e degli obiettivi degli orobici a La Gazzetta dello Sport. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante colombiano