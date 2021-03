Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Pre 13.15 – Inter, la famiglia Zhang divisa: Steven e Jindong vogliono due cose diverse – In vista della possibile cessione del club nerazzurro, Steven e Jindong Zhang sarebbero su due linee parallele. La notizia

Ore 12.35 – Serie A, gli arbitri della 26a giornata: ecco le designazioni – L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 26a giornata di Serie A in programma. Ecco tutti gli arbitri

Ore 12.05 – Saponara, lettera ad Astori: «Saresti stato fiero di me, ti voglio bene» – Riccardo Saponara ha ricordato Davide Astori in una lettera emozionante pubblicata da Cronache di Spogliatoio. Le sue parole

Ore 11.28 – Calciomercato Milan – Passi avanti per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Martedì la dirigenza rossonera ha accolto il turco a Casa Milan per discutere sul contratto. rossoneri avrebbero presentato un’offerta a 4 milioni di euro più bonus, avvicinandosi ulteriormente ai 5 milioni richiesti dall’ex Bayer Leverkusen.

Ore 11.03 – Diritti TV – Oggi in video conferenza si terrà una nuova assemblea della Lega Serie A per discutere della cessione dei diritti tv del triennio 2021/2024. La situazione di partenza vede il fronte spaccato con undici squadre favorevoli ad accettare l’offerta di DAZN (840 i milioni l’anno) mentre nove squadre sono contrarie: Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Samp, Sassuolo, Benevento e Spezia.

Ore 10.57 – Juventus, infortunio Dybala – Secondo Tuttosport, che cita fonti argentine, Paulo Dybala è atteso da una nuova visita di controllo in Austria dal dottor Fink, consulente del club. Le ultime sensazioni sono positive ma il giocatore difficilmente sarà a disposizione per il ritorno in Champions contro il Porto.

Ore 10.33 – Inter, torna Hakimi – Antonio Conte non è intenzionato fare ricorso al turnover in Parma-Inter. L’unica differenza rispetto alla gara con il Genoa, secondo Tuttosport, è il ritorno in campo di Achraf Hakimi dopo il turno di squalifica.

Ore 10.02 – Juventus, il punto sugli infortunati – Il tecnico bianconero Andrea Pirlo può sorridere dato che avrà due rientri fondamentali contro la Lazio. Il punto della situazione.

Ore 9.51 – Marchisio sindaco di Torino? – Stando a quanto riferito da La Stampa potrebbe essere Claudio Marchisio il candidato del PD per le prossime elezioni comunali a Torino. Il Partito Democratico avrebbe deciso di puntare proprio sull’ex centrocampista della Juventus. I DETTAGLI

Ore 9.12 – Napoli, la rabbia di Insigne – Il pareggio contro il Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli e in particolare a Lorenzo Insigne che dopo il triplice fischio ha avuto un battibecco con il tecnico Gennaro Gattuso e con i suoi compagni di squadra compagni. Come riportato da Corriere dello Sport, il capitano del Napoli all’uscita dal campo ha preso a calci i cartelloni per poi urlare verso i compagni: «che squadra di m…a».

Ore 8.41 – Roma, ansia per Veretout – La Roma è in ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina. Si teme un lungo stop.

Ore 8.12 – Lazio, Lotito pronto alla guerra legale – Il presidente della Lazio Claudio Lotito presenterà ricorso se il Torino non verrà punito con una sconfitta a tavolino. I DETTAGLI

Ore 8.01 – Ronaldo resta a Torino – Cristiano Ronaldo non lascerà Torino nel corso della prossima sosta delle nazionali in programma. La ricostruzione