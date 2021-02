Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 23.40 – Benevento, parla Inzaghi – L’allenatore giallorosso ha celebrato la prestazione dei suoi contro la Roma. Le sue dichiarazioni

Ore 23.00 – Roma, parla Fonseca – Il tecnico portoghese ha analizzato il pareggio rimediato al Vigorito di Benevento. Le sue parole

Ore 20.30 – Atalanta, Gasperini furioso – Il tecnico della Dea si è presentato arrabbiato ai microfoni di Sky Sport, nonostante la vittoria contro il Napoli. Lo sfogo

Ore 19.45 – Osimhen esce in barella – Preoccupano le condizioni di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano esce in barella nel finale di Atalanta-Napoli. Le sue condizioni

Ore 17.00 – Conte parla dopo la vittoria sul Milan – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria straripante nel derby di Milano: ecco le sue dichiarazioni

Ore 16.30 – Pioli analizza la sconfitta contro l’Inter – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter: ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero

Ore 15.30 – Allenatore Cagliari, accordo raggiunto con Semplici: le ultime – Accordo raggiunto con Semplici che sarà dunque il nuovo allenatore del Cagliari. Sono attese nelle prossime ore le comunicazioni ufficiali del club.

Ore 14.00 – Parma, D’Aversa: «Gervinho e Kurtic fuori? Pretendo la massima professionalità» – Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico.

Ore 11.37 – Le condizioni di Cossu – Le condizioni di Andrea Cossu sono rassicuranti dopo l’incidente automobilistico avuto nella giornata di ieri. La situazione

Ore 11.22 – Roma, Dzeko ancora in panchina – Nonostante il gol in Europa League contro il Braga, Edin Dzeko sembra destinato a partire nuovamente dalla panchina questa sera contro il Benevento. Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, il tecnico Paulo Fonseca è infatti intenzionato a confermare Borja Mayoral al centro dell’attacco giallorosso.

Ore 10.44 – Amrabat, caso rientrato – La Fiorentina e Sofyan Amrabat hanno fatto pace. Nella giornata di ieri il marocchino ha chiesto scusa ai suoi compagni di squadra. I dettagli

Ore 10.12 – Stadi aperti ai vaccinati? – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a La Verità: «La ripartenza ha salvato il calcio dal baratro, ma il suo cuore pulsante, i tifosi, non può restare ancora a lungo lontano dagli stadi. Abbiamo avviato un’interlocuzione col Cts per le gare dell’Europeo che si disputeranno a giugno a Roma. Auspico quanto prima l’apertura almeno ai vaccinati anche in campionato». LE SUE PAROLE

Ore 9.44 – Juventus, anche Kulusevski non sta bene – Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Dejan Kulusevski non starebbe attraversando un grandissimo momento. Al di là della prestazione negativa col Porto in Champions, il classe 2000 sarebbe affetto da un po’ di malessere. I DETTAGLI

Ore 9.34 – Milan, la carica di Saelemaekers – Alexis Saelemaekers a Tuttosport, l’esterno di Pioli racconta il proprio Derby e soprattutto le proprie sensazioni della vigilia del match scudetto: «Credo che loro abbiano qualche individualità di spicco, diversi giocatori molto bravi ma noi siamo più squadra, più collettivo. Siamo una vera e propria famiglia e questo in campo può fare la differenza».

Ore 9.01 – Pirlo al Crotone? – Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, parla a Tuttosport in avvicinamento al match con la Juventus: «È una scelta coraggiosa che ho apprezzato. A dire la verità avevo pensato anche io a Pirlo. Se Stroppa avesse lasciato, alla fine della scorsa stagione, una delle ipotesi che più mi intrigavano era quella di scommettere su Pirlo, che all’epoca sembrava dovesse allenare nelle giovanili della Juventus. Ne avevo parlato anche con il mio presidente. È un’idea nata e morta lì perché poi Stroppa è rimasto».

Ore 8.44 – Napoli senza Koulibaly – Il Napoli ritrova Kalidou Koulibaly ma il senegalese contro l’Atalanta partirà dalla panchina. Ecco la difesa scelta da Gennaro Gattuso

Ore 8.34 – Roma, emergenza difesa – La Roma contro il Benevento si affida a Federico Fazio, alla prima presenza in assoluto in Serie A in questa stagione. Fonseca non ha altra scelta

Ore 8.12 – Inter, Conte si affida ai soliti – Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non dovrebbe riservare grandi sorprese di formazione per il derby di oggi contro il Milan. Eriksen ancora titolare

Ore 8.02 – Milan, le scelte di Pioli – Il tecnico del Milan Stefano Pioli si affida ad Ante Rebic per il derby. Le possibili scelte dell’allenatore rossonero per il derby di oggi.