Ultime Notizie Serie A: Elmas crede nello scudetto, vertice Sarri Lotito

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

18.00 – Si ferma Soriano – Infortunio per il giocatore del Bologna, il quale si è procurato una microfrattura che rischia di tenerlo a lungo lontano dai campi. Le condizioni

15.15 – Elmas crede allo scudetto – «Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo fino alle fine»: il centrocampista azzurro lancia la sfida per il titolo. Le sue dichiarazioni

12.45 – Buone per Osimhen – Non c’è nessuna lesione per l’attaccante, il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sugli esiti degli esami strumentali. Le sue condizioni

10.30 – Napoli, tagli degli stipendi – Aurelio De Laurentiis ha deciso, l’obiettivo è tagliare drasticamente il monte ingaggi in vista del futuro. La notizia

9.45 – Sarri incontra Lotito – Vertice tra il tecnico e il patron della Lazio: l’allenatore vuole maggiore voce in capitolo sulle scelte di mercato per la prossima estate. Il retroscena

8.30 – La corsa scudetto secondo Zola – «Metto l’Inter favorita, hanno il tricolore cucito sul petto e sanno già come si vince»: l’ex attaccante “gioca” la sua corsa al titolo. Le parole