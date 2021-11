Ultime Notizie Serie A: il caso plusvalenze, le parole di Ancelotti

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 15.45 – Inter, rinnovi dirigenza: le firme non arrivano. Il motivo – Non solo i rinnovi dei calciatori in casa Inter, ma anche quelli dei dirigenti. Le firme, però, tardano ad arrivare. La notizia

Ore 15.10 – Intercettazioni Juve, gli uomini di Agnelli: «Peggio di così solo Calciopoli» – Le indagini sulle plusvalenza fanno tremare mezza Serie A e le intercettazioni sulla Juve dimostrano la pericolosità dei fatti. La notizia

Ore 14.35 – Juventus, la “carta segreta” su Cristiano Ronaldo: ecco cos’è – Nell’ambito dell’indagine sul caso plusvalenze, si parla con frequenza della “carta segreta” su Cristiano Ronaldo. La notizia

Ore 14.00 – Inter, Suning ancora al comando: obiettivo espandere il marchio – Suning resterà ancora alla guida dell’Inter, con l’obiettivo di espandere ancora il marchio nerazzurro. La notizia

Ore 13.15 – Conferenza stampa Dionisi: «Voglio rivedere la stessa attenzione di San Siro» – Le parole di Alessio Dionisi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli di domani sera al Mapei Stadium. Le dichiarazioni

Ore 12.40 – Conferenza stampa Mihajlovic: «Mourinho mi è sempre stato vicino. Arnautovic un leader» – L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma. Le parole

Ore 12.20 – Plusvalenze Juve, ascoltati Cherubini e Arrivabene: ecco a chi tocca ora – Nel corso dell’indagine sulle plusvalenze, in casa Juve sono stati ascoltati Cherubini e Arrivabene. La notizia

Ore 11.30 – Lazio, Lotito furioso: pronta la mossa per scuotere la squadra – Il presidente della Lazio Lotito sarebbe furioso con la squadra e avrebbe già in mente la mossa per dare la scossa. La notizia

Ore 10.05 – Genoa, Ancelotti su Shevchenko: «Ha grande carattere, sfida importante per lui» – L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato dell’arrivo sulla panchina del Genoa di Shevchenko, suo ex calciatore. Le parole

Ore 8.40 – Napoli, Mertens a vita: ma De Laurentiis aspetterà la Champions – Mertens è in scadenza di contratto col Napoli, la società ha un’opzione per il rinnovo ma De Laurentiis aspetterà prima la certezza della Champions. La notizia

Ore 8.20 – Pallone d’Oro 2021: Lewa come Iniesta e Sneijder nel 2010, “derubato” da Messi – La consegna del Pallone d’Oro 2021 a Leo Messi ha lasciato di sasso Robert Lewandowski, deluso da un secondo posto decisamente amaro. L’editoriale