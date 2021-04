Ultime Notizie Serie A: Gattuso resta al Napoli? Pirlo in bilico – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.30 – Inter, Zhang a breve a Milano: Conte lo aspetta per chiedere garanzie – Steven Zhang arriverà a Milano in questi giorni, Conte lo attende per pianificare il futuro. La notizia

Ore 12.40 – «Nello staff di Pirlo non c’è armonia»: il retroscena – Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i collaboratori di Andrea Pirlo il clima non sarebbe dei migliori. Il retroscena

Ore 12.20 – Sampdoria, Torregrossa scalpita: dopo l’infortunio è pronto al rientro – Ernesto Torregrossa è pronto a tornare in campo e a dare il suo apporto alla Sampdoria per lo sprint finale in campionato. La notizia

Ore 9.45 – Tre colpi per convincere Conte a restare – Secondo Tuttosport l’Inter starebbe pensando a tre colpi per convincere Conte a restare sulla panchina nerazzurra. I dettagli.

Ore 9.30 – Pirlo rischia con l’Udinese – Il futuro di Andrea Pirlo si decide anche a Udine. In caso di ko anche alla Dacia Arena, il tecnico abbandonerebbe prima del tempo la panchina della Juve. Come spiega La Stampa, se il club dovesse fallire anche il match in terra friulana, la società potrebbe decidere di salutare anzitempo il Maestro, affidando temporaneamente la panchina a Tudor.

Ore 9.15 – Le parole di Giulini –Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai cronisti del Corriere dello Sport che l’hanno intercettato all’aeroporto di Fiumicino: «Ci abbiamo sempre creduto, ma adesso viene il difficile. Abbiamo costruito una buona squadra, eppure ci siamo ritrovati in questa situazione senza capire perchè. Questo è il calcio. Lotteremo fino alla fine, domenica ho provato una grande emozione».

Ore 9.00 – Gattuso resta e rinnova? – Secondo Il Mattino Rino Gattuso potrebbe restare e addirittura rinnovare il proprio contratto con il Napoli. I dettagli.

Ore 8.45 – Nasce la Roma di Sarri – La Gazzetta dello Sport illustra quella che probabilmente sarà la Roma di Maurizio Sarri. Spazio a Zaniolo e idea Mkhitaryan falso nueve alla Mertens. I dettagli.

Ore 8.30 – Effetto domino sulle panchine in Serie A – L’addio di Pirlo alla Juventus potrebbe innescare un effetto domino sulle panchine della Serie A con Sarri, Allegri e Spalletti pronti a tornare. Lo scenario.

Ore 8.20 – Zhang pronto a tornare – Il presidente dell’Inter sarà in Italia a partire da giovedì mentre venerdì saluterà la squadra ad Appiano Gentile prima della partenza per Crotone. I dettagli.