UFFICIALE – Torino, arriva Ricci dall’Empoli

Il Torino ufficializza con una nota l’acquisto dall’Empoli del centrocampista Samuele Ricci, classe 2001 e nel giro della Nazionale U21

Il Torino ufficializza Ricci. Gran colpo dei granata per la mediana del futuro. Il comunicato del club:

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Empoli Football Club, a titolo temporaneo con obbligo – al verificarsi di determinate condizioni – per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci.

Ricci è nato a Pontedera il 21 agosto 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, con i toscani ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/2020, in Serie B. Dopo due stagioni tra i cadetti, con 62 presenze e 2 gol, ha ottenuto la promozione in Serie A, risultando uno dei punti di forza della formazione empolese. Nella stagione 2021-’22, al suo primo anno nella massima serie, ha collezionato 21 presenze ed un gol, guadagnandosi anche la convocazione del CT Mancini per il recente stage della Nazionale A in vista dei playoff per i Mondiali 2022.

Per Ricci anche 9 presenze con l’Under 21, di cui è stato pure capitano, e 30 presenze complessive con le nazionali Under 17, Under 18 e Under 19 azzurre.