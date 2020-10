Ufficiale, Juventus-Napoli: penalizzazione e sconfitta 3-0 per i partenopei

Juventus-Napoli: il giudice sporitivo ha ufficializzato la sconfitta a tavolino dei partenopei e assegnato un punto di penalizzazione

Dopo giorni di attesa è arrivata finalmente la decisione del Giudice Sportivo riguardo a quanto avvenuto lo scorso 4 ottobre in occasione di Juventus-Napoli: sconfitta a 3-0 e un punto di penalizzazione al Napoli per non aver disputato la gara con la Juventus.

Una decisione che farà giurisprudenza in campo sportivo con la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione per la squadra che non si è presentata al match.