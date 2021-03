Ufficiale: Dazn ottiene i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio

La questione diritti TV per il triennio 2021-2024 per la Serie A è arrivata alla conclusione: il massimo campionato italiano sarà su DAZN

Sembra ormai arrivata alla conclusione la questione diritti TV Serie A per il trienno 2021-2024. Come riporta Matteo Pinci di Repubblica, l’Assemblea della Lega Serie A avrebbe prodotto 16 voti favorevoli per l’offerta DAZN.

La Serie A nel prossimo triennio sarà dunque visibile su DAZN. Restano da chiarire i dettagli dell’offerta e sarà curioso conoscere il ruolo di Sky nella contesa.