Uefa, i 50 giocatori che caratterizzeranno il 2021: ci sono Hauge e Maldini, un lungo elenco nel quale figurano anche i due giovani rossoneri.

SU HAUGE- “Il norvegese è impressionante nella sua prima stagione nella UEFA Europa League, dopo aver segnato sei gol in otto partite (comprese le qualificazioni). Ha anche fatto il suo debutto in Serie A e ha segnato il suo primo gol italiano, aiutando i rossoneri al loro miglior inizio di una campagna per qualche tempo”.

SU MALDINI- “Il nome ha bisogno di poche presentazioni; nel caso non ne foste sicuri, è proprio il figlio di Paolo Maldini e nipote di Cesare Maldini. Tuttavia, contro la tradizione di famiglia, è un centrocampista attaccante e non un difensore. Questa è la sua prima stagione nella UEFA Europa League, dopo aver fatto il suo debutto in Serie A lo scorso trimestre”.