Uefa, Ceferin: «Il FPF va adattato ai tempi attuali, va rivisto»

Intervenuto nel corso di SportLab, Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha così parlato della prossima revisione del Fair Play finanziario: «Il FPF sta funzionando. Il calcio europeo ha recuperato le perdite grazie al FPF ma naturalmente va rivisto il sistema, non per la pandemia ma perché è cambiato il business e sono cambiati i tempi. Dobbiamo rinnovarci e adattarci ai tempi moderni. Ma è troppo presto, abbiamo appena iniziato la discussione. Negli ultimi mesi abbiamo parlato solo di come finire la stagione e poi come ricominciare la stagione nuova».

FINANZE CLUB – «Sono preoccupato della situazione finanziaria dei club, tutti siamo stati colpiti. Ma non è ancora finita, è difficile risolvere la situazione e non sappiamo ancora a quanto ammonteranno le perdite. Dobbiamo aspettare finisca questo momento, analizzare la situazione per poi reagire».

CHALLENGE E VAR – «Ci sono molte proposte e idee su come migliorare il VAR. La cosa più importante è che sia usato solo per errori chiari e ovvi. In alcune Leghe il Var ferma le partite per molti minuti, gli arbitri analizzano situazioni di quattro-cinque minuti. Non è positivo per il calcio».