Cioffi avverte il Milan: «Siamo pronti per i rossoneri»

L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Cagliari ha parlato così in vista del match col Milan

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale dell’Udinese, il tecnico Gabriele Cioffi si esprime così in vista del prossimo match di campionato contro il Milan, dopo che la propria squadra è stata sconfitta in Coppa Italia dal Cagliari.

LE PAROLE – «Tutti hanno battuto presente. Mi dispiace tantissimo non aver passato il turno, mi dispiace non essere arrivati ai rigori che sono sicuro avremmo vinto. Ma sento di aver vinto perché la fiducia che ho dato ai ragazzi è stata ricambiata. Sarei fiero di sapere che, se qualcuno dei senatori sbaglia partita, ho uno dei giovani pronto a dare il suo contributo. Ho vinto nel dargli fiducia e loro hanno vinto nel battere presente. Siamo pronti per il Milan».