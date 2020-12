Tuttosport, un vice Ibra solo con determinate caratteristiche

Tuttosport, focus interno sulle possibili scelte rossonere alla luce della poca incisività degli attaccanti rossoneri senza Ibra

Tuttosport, focus interno sulle possibili scelte rossonere alla luce della poca incisività degli attaccanti rossoneri senza Ibra. Forte, incisivo, giovane e continuo. Queste sono le caratteristiche che il vice Ibra dovrebbe avere nel caso in cui la società decidesse alla fine di investire in questa direzione. Come riporta questa mattina il quotidiano piemontese, sarebbero da escludere, almeno per il momento, colpi alla Mandzukic o Giroud (quest’ultimo rimane però nell’idea), mentre un giocatore come Milik potrebbe avvicinarsi maggiormente all’idea di cui sopra.

UN PO’ DI NOMI- Edouard del Celtic, classe ’98, Jovic (’97) e Scamacca (’99), di proprietà del Sassuolo, ma attualmente in prestito al Genoa. Attenzione al ruolo Raiola: non è da escludere che possa proporre a Maldini uno tra Malen del PSV Eindhoven o Boadu dell’AZ Alkmaar, tra i suoi assistiti.