Tuttosport: “Shamrock, Irlandesi sempre più primi. Pioli avvisato”

Tuttosport, a pag. 14 un focus sulla condizione fisica e mentale dei prossimi avversari del Milan, primi nel campionato irlandese

Tuttosport, a pag. 14 un focus sulla condizione fisica e mentale dei prossimi avversari del Milan, primi nel campionato irlandese.

PIOLI AVVISATO- “Come corre lo Shamrock”. Titola così il quotidiano piemontese, poi aggiunge: “Irlandesi sempre più primi in campionato. Pioli avvisato”. E ancora: “La squadra in patria è considerata al pari della Juventus in Italia. Attualmente prima in classifica con 29 punti dopo undici giornate disputate”.