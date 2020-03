Tuttosport: «Play off? No grazie. Si punta alla conclusione dei campionati»

Tuttosport: martedì 17 marzo, Nyon e FIGC vorrebbero la conclusione dei rispettivi campionati calcistici, senza scorciatoie

In primo piano l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, titola: «Play off? No grazie» – è la risposta che UEFA e FIGC avrebbero dato su tale ipotesi. Entrambe vorrebbe la conclusione dei rispettivi campionati calcistici europei, senza scorciatoie.

Oggi, l’UEFA dovrebbe sancire il rinvio di Euro 2020, lasciando dunque spazio ai tornei nazionali ed europei (Champions ed Europa League). L’emergenza coronavirus, in questo modo, verrebbe superata.