Tuttosport – Milan, Bakayoko rimane favorito, ma occhio a Florentino

Calciomercato Milan: per rinforzare il centrocampo il favorito rimane Bakayoko. Attenzione però anche al nome di Florentino

Prosegue la ricerca del Milan di un centrocampista che possa ampliare le rotazioni e il margine di scelta di mister Pioli. I soli Kessie e Bennacer non sono infatti sufficienti per coprire una stagione che vedrà il Diavolo impegnato in tre competizioni.

Come riporta Tuttosport, il favorito rimane sempre Bakayoko del Chelsea. Da non scartare però l’ipotesi Florentino. Il giovane talento del Benfica piace molto alla dirigenza rossonera e non sono da escludere in tal senso interessanti sviluppi.