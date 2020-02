Il derby potrebbe essere deciso da Vecino e Kessie. I due giocatori stavano per vestire maglie opposte nel corso del mercato invernale

Nel derby mancherà sicuramente Lautaro Martinez per squalifica. Difficile vedere in campo anche Samir Handanovic. Per il Milan continua a crescere l’ansia per Zlatan Ibrahimovic.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la stracittadina milanese, però, potrebbe essere decisa da due centrocampisti, che a gennaio avrebbero rischiato di indossare maglie opposte: Vecino e Kessie. Entrambi i giocatori sono tornati ad essere elementi fulcro nello scacchiere dei due allenatori.