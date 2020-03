Tuttosport- Gazidis e Rangnick in contatto dato l’avvicinarsi dell’estate

Tuttosport in edicola questa mattina, nei giorni scorsi ci sarebbero stati nuovi contatti tra Gazidis e Rangnick, prossimi all’accordo del futuro

Tuttosport in edicola questa mattina, secondo il quotidiano piemontese nei giorni scorsi ci sarebbero stati nuovi contatti tra Gazidis e Rangnick, il quale in estate dovrebbe sbarcare in rossonero come allenatore e dirigente.

IL BUDGET PRIMA DI TUTTO- Secondo il quotidiano, Rangnick sarebbe stato rassicurato dall’ad rossonero sul budget a disposizione. Una questione non da poco, considerati i tempi nei quali siamo costretti a vivere.