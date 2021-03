Il c.t. della Turchia Senol Gunes ha convocato il rossonero Hakan Calhanoglu per le gare della prossima pausa nazionali

Hakan Calhanoglu è stato convocato dal c.t. Senol Gunes per le gare della Turchia in programma nella prossima pausa nazionali. I turchi giocheranno tre gare contro Olanda (24/03), Norvegia (27/03) e Lettonia (30/03) valide per le qualificazioni ai Mondiali.

Una scelta che può far certamente discutere visto il momento di forma non straordinario per il trequartista del Milan. Rimanere a Milanello per poter recuperare meglio la sua condizione in vista del rush finale in campionato sarebbe stata forse una scelta migliore.